Снос одной пятиэтажки стоит минимум 20 млн рублей – столько же потребует и ее капремонт

Снос одной пятиэтажки стоит минимум 20 млн рублей Е. Разумный / Ведомости

Массовое строительство типовых панельных, блочных и кирпичных домов началось в послевоенные годы. По словам архитектора Алексея Кротова, за полвека существования пятиэтажек в большинстве из них ни разу не были обновлены инженерные коммуникации. Между тем согласно регламентам подобное обновление любого дома необходимо проводить каждые 25 лет. Естественно, сейчас оставшиеся пятиэтажки «несносимых» серий (I-510, I-511, I-515, II-07, I-335, I-447 и их аналоги – всего около 8000 домов в Москве) находятся не в лучшем состоянии, и если не проводить их модернизацию, то в той же последовательности, что они вводились в эксплуатацию, дома будут становиться аварийными, считает Кротов.