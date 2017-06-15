Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Экономика против реконструкции
Снос одной пятиэтажки стоит минимум 20 млн рублей – столько же потребует и ее капремонт
Улучшить условия жизни москвичей можно и без тотального сноса домов
- Мария Перевощикова
- / Для Ведомостей
Снос одной пятиэтажки стоит минимум 20 млн рублей
Е. Разумный / Ведомости
Массовое строительство типовых панельных, блочных и кирпичных домов началось в послевоенные годы. По словам архитектора Алексея Кротова, за полвека существования пятиэтажек в большинстве из них ни разу не были обновлены инженерные коммуникации. Между тем согласно регламентам подобное обновление любого дома необходимо проводить каждые 25 лет. Естественно, сейчас оставшиеся пятиэтажки «несносимых» серий (I-510, I-511, I-515, II-07, I-335, I-447 и их аналоги – всего около 8000 домов в Москве) находятся не в лучшем состоянии, и если не проводить их модернизацию, то в той же последовательности, что они вводились в эксплуатацию, дома будут становиться аварийными, считает Кротов.
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