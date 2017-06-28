Протестующие против закона о реновации собрались у Совета Федерации

Андрей Гордеев / Ведомости

Третье чтение прошло 14 июня, второе - 9 июня, ко второму чтению в законопроект поступили 138 поправок от депутатов всех четырех фракций и правительства. Еще четыре поправки были приняты «с голоса». В таком виде законопроект и был принят в третьем чтении

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