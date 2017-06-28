Протестующие против закона о реновации собрались у Совета Федерации
Валентина Матвиенко заверила граждан, что закон не нарушает их права
У здания Совета Федерации собрались несогласные с законопроектом о реновации граждане. Как сообщает «Интерфакс», в акции участвуют несколько десятков человек
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Сегодня законопроект рассматривается в верхней палате парламента. Протестующие выступают против его принятия
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Третье чтение прошло 14 июня, второе - 9 июня, ко второму чтению в законопроект поступили 138 поправок от депутатов всех четырех фракций и правительства. Еще четыре поправки были приняты «с голоса». В таком виде законопроект и был принят в третьем чтении
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К протестующим вышла спикер палаты Валентина Матвиенко. Как заявил лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, люди требуют перенести рассмотрение закона в Совфеде
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Сразу после диалога с Матвиенко Митрохин был задержан, сообщила пресс-служба «Яблока»
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Несогласные с принятием закона граждане уже собирались перед Госдумой накануне его рассмотрения во втором чтении
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Перед вторым чтением в Думе прошли общественные слушания по законопроекту, на которых депутаты пытались заверить общественность, что права жильцов сносимых домов ущемлены не будут, что все поправки широко обсуждались
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Организаторов многотысячного митинга против реновации 14 мая в Думу не позвали, несмотря на их требования, но жесткая критика в адрес программы все же прозвучала
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При голосовании о реновации в Думе в третьем чтении против законопроекта были только депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов
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