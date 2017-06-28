Демократия

Протестующие против закона о реновации собрались у Совета Федерации

Валентина Матвиенко заверила граждан, что закон не нарушает их права
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