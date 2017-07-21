Москва начнет снос пятиэтажек с окраин

Мэрия выбрала первые два участка под реновацию – в Тушине рядом с МКАД и в Солнцеве за МКАД

Первые реновационные стройки будут в тех районах, где жители подавляющим большинством поддержали снос старых домов Андрей Гордеев / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила первые две площадки под строительство домов для переселения жителей из предназначенных к сносу старых домов, сообщил Москомстройинвест. Один расположен в Южном Тушине в 1 км от МКАД, второй – за пределами МКАД в Солнцеве.

Ранее на эти земли уже были выданы градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ), которые предполагали возведение производственных объектов, офисов, магазинов, сообщается на сайте Москомстройинвеста. Эти участки принадлежат городу, ранее предполагалось выставить их на торги под коммерческую застройку и найти инвесторов, уточнил представитель стройкомплекса Москвы. Теперь ГПЗУ, по его словам, будут аннулированы, а запланированные по земельным участкам торги – отменены.

Тушинский участок находится в Светлогорском проезде между домами 7 и 9, сейчас на этом месте парковка. Ранее здесь планировалось построить торговый комплекс, говорит источник в мэрии. Сам участок находится в среде сложившейся городской застройки. В этом микрорайоне также расположено семь домов под снос – по одному трех- и четырехэтажному и еще пять – пятиэтажки. По данным агентства недвижимости «Кредо», в них расположено 338 квартир.

Площадь участка для стартового дома, судя по протоколам общественных слушаний, – всего 0,35 га. На такой площади можно разместить одноподъездный дом примерно на 100–120 квартир. Этого достаточно, чтобы создать волну для переселения первых домов, считает партнер «АЗК строй-групп» Андрей Закревский.

Общая площадь пяти участков в Солнцеве на ул. Родниковой, вл. 7, – около 4,5 га (данные Росреестра). На рабочей группе ГЗК в конце 2016 г. обсуждалось, что на них будут построены производственные и административные здания общей площадью примерно 63 000 кв. м, сообщил источник в Москомстройинвесте. С одной стороны, эти земли примыкают к промышленной зоне, а с другой – к жилому комплексу на ул. Авиаторов, 5, объясняет желание построить промышленные объекты московский чиновник.

На ул. Родниковой расположено восемь домов, жители которых согласились на переселение. Все они – панельные хрущевки 1966–1967 годов постройки, всего в этих домах 638 квартир. В этом районе преобладает высотная застройка и нет ограничений по визуально-ландшафтным характеристикам, отмечает Закревский. Поэтому ничто не мешает городу увеличить здесь плотность, Москва может построить до 150 000 кв. м жилья, считает он. Ранее власти обещали выдерживать плотность застройки в 25 000 кв. м на 1 га.

Объединяет оба участка не только то, что они расположены на окраинах столицы. Жители всех 15 домов подавляющим большинством поддержали участие в реновации. Лишь в одном доме за нее проголосовало 71%, в остальных поддержка превышала 90%.

Это логично и ожидаемо – показать, что первыми могут быть переселены те жители, где есть консолидированная позиция всего квартала, считает политолог Максим Орлов. Задача московских властей, по мнению политолога Михаила Виноградова, – сделать проект витринным и максимально наглядно показать его положительные стороны: переселить людей в хорошие районы, построить качественные дома с хорошей отделкой и т. д.

Окончательные списки сносимых домов московские власти обещают опубликовать до конца июля. У города уже есть примерно 300 участков, на которых можно построить 4,5 млн кв. м жилья, сообщал заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, удалось найти площадки практически во всех районах, где жители проголосовали за снос. Кроме того, есть и квартиры в уже построенных домах, указывал чиновник.