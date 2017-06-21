Желаемое против действительного

Итак, голосование по программе реновации завершилось полным триумфом мэрии. В нем приняли участие более 70% «избирателей» (как справедливо отмечают комментаторы, ни на одних выборах в Москве в последние десятилетия такой явки не было), и почти 90% из них проголосовали за снос своих домов.

Как говорится, всем спасибо, все довольны. Причем чувство удовлетворения у всех заинтересованных лиц должно быть особенно глубоким именно благодаря тому, как ужасно все начиналось. Ведь чем бы для них все закончилось, если бы не кардинальный пересмотр первоначальных планов реноваторов?

Кому-то из жителей хрущевок, наверное, повезло бы, но большинство переехали бы в места весьма отдаленные, да еще и в квартиры сомнительного качества. Бизнесмены вместо своих помещений в центре получили бы либо подвалы на окраине, либо символические компенсации.

Думские единороссы снова продемонстрировали бы умение молчаливо штамповать спущенные сверху законы, прикрываясь соображениями особой государственной важности. Оппозиция бы, напротив, билась до последнего, но потом оправдывалась, что в Думе нормальных людей мало и ничего сделать нельзя. А спикер Вячеслав Володин мог бы даже получить моральную травму как человек, которого бесцеремонно нагибают те, кем он сам еще недавно командовал.

Владимиру Путину пришлось бы регулярно отвечать на вопрос о том, зачем он освятил своим авторитетом этот пятиэтажный беспредел. Ну а Сергей Собянин вообще мог потерять все. Сначала он получил бы не один, а десяток многотысячных митингов протеста, потом – серьезные проблемы на муниципальных и президентских выборах в Москве. А там не за горами и выборы мэра, до которых, впрочем, он мог бы и не досидеть – зачем Кремлю такой сомнительный градоначальник?

Ну а что же мы видим теперь?

Проголосовавшие за снос москвичи получат хорошие квартиры чуть ли не в соседних кварталах, да еще и с хромированными полотенцесушителями. Голосовавшие против повысят свою самооценку как граждане, чей голос власть неожиданно услышала. И даже у тех, чьи дома снесут вопреки их мнению, есть маленькая радость: в отличие от обычных выборов они смогут убедиться, что их голоса хотя бы посчитали правильно.

Депутаты от партии власти уже восхваляют новую Думу как место для настоящих дискуссий и главного защитника прав граждан. Оппозиционеры уверяют, что это именно они исправили ужасный закон – невзирая на то, что нормальных людей в Думе мало и ничего сделать нельзя. А спикер Володин, наверное, уже поставил еще одну жирную галочку в списке своих решений, направленных на избавление Думы от порядков, им же когда-то и установленных.

Президент Путин подтвердил имидж гаранта Конституции и этакого мудрого дедушки, который приглядывает с кремлевской скамеечки за резвящимися детишками. Ну а мэр Собянин наверняка сделает все, чтоб хотя бы в первые годы реновации недовольных было как можно меньше, а когда они появятся – возможно, уже уйдет на повышение. Если только не повторит ошибок предыдущего «великого строителя Москвы».