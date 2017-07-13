Реновацией инфраструктуры связи в Москве займется специальный оператор

Московские власти создают единого оператора инфраструктуры для прокладки линий связи в дома, построенные по программе реновации В. Баранов

Московские власти создают единого оператора инфраструктуры для прокладки линий связи в дома, построенные по программе реновации. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в правительстве Москвы. По его словам, создание инфраструктурного провайдера уже обсуждалось с операторами. Такие обсуждения проводились с московскими чиновниками, подтвердили представители «Акадо» и «Ростелекома».

Реновация пятиэтажек в Москве — масштабная программа мэрии по сносу морально устаревших домов и строительству на их месте нового жилья. По итогам голосования жителей пятиэтажек программа реновации охватит около 7% жилищного фонда Москвы. По предварительным данным московских властей, в программу реновации могут попасть 350 500 квартир.

По словам источника в московской мэрии, бюджет проекта, протяженность новой кабельной канализации и ее местоположение будут рассчитаны после того, как будут утверждены проекты новых домов. Финансировать проект планируется из бюджета города — впоследствии это позволит избежать конфликтов между провайдерами, при этом инвестиции быстро окупятся, надеется он. По его словам, новый оператор будет управлять не только кабельной канализацией, но и инфраструктурой для прокладки кабеля внутри домов. Она позволит работать в доме сразу нескольким провайдерам: инфраструктура старых домов изначально была рассчитана только на одного, говорит собеседник «Ведомостей».

О том, что ТСЖ и управляющие компании не допускают в жилые дома операторов или устанавливают заградительные тарифы на доступ к инфраструктуре, «Ведомостям» ранее неоднократно жаловались сотрудники провайдеров. Инфраструктурный оператор даст провайдерам доступ напрямую к жильцам, минуя управляющие компании, которые зачастую необоснованно требуют со связистов завышенную плату, обещает источник в мэрии. При этом на рынке снизится роль операторов-монополистов, еще советских времен контролирующих доступ в дома, уверен собеседник «Ведомостей». Следовательно, провайдерам больше не понадобятся воздушные линии связи, уверен этот человек.

Строительство инфраструктуры для подключения к интернету 350 000 квартир может, по предварительной оценке, стоить 6-8 млрд руб., считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его словам, построить 1 км кабельной канализации в Москве сейчас стоит 4-20 млн руб. (в зависимости от условий, в которых она прокладывается). Но строительством канализации расходы городских властей могут не ограничится, так как канализация МГТС затрагивает более 80% домов старого жилого фонда, отмечает Мирзабеков. Возникнут вопросы согласования присоединения или компенсации крупнейшему в городе фиксированному оператору МГТС за данные коммуникации, разрушенные или выносимые из пятна застройки, прогнозирует он. В то же время новому инфраструктурному оператору придется договариваться с той же МГТС и другими уже существующими инфраструктурными компаниями об аренде их коммуникаций, поскольку построить все самостоятельно с нуля практически невозможно, говорит Мирзабеков. По его словам, сейчас тарифы на аренду 1 м канализации в среднем составляют около 6 руб. в месяц. Такую арендную ставку Мирзабеков называл завышенной в 2-3 раза.

Руководитель направления по взаимодействию с бизнес-сообществом департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова напоминает, что подведомственное ДИТ казенное предприятие «Межотраслевой производственно-технический центр» (МПТЦ) уже сейчас предоставляет операторам недискриминационный доступ в городскую канализацию. Перед предприятием стоит задача нарастить и привести в порядок городские активы в этой сфере, говорит она.

Создание единого оператора будет способствовать эффективному и грамотному управлению городской инфраструктурой, считает представитель «Акадо» Светлана Белых. «Акадо» арендует канализацию там, где не имеет собственной, — ставки аренды растут ежегодно, сетует она. После появления новой структуры процесс ценообразования станет более прозрачным, надеется Белых.

Ростелеком» рассматривает возможность принять участие в этом проекте, говорит его представитель.

В целом, по мнению Мирзабекова, создание городского инфраструктурного оператора, может существенно сократить доходы МГТС от предоставления в пользование канализации, но в то же время обеспечить прозрачность и равный доступ всем операторам связи к единой городской инфраструктуре. Доходы от предоставления доступа к канализации МГТС не раскрывает. Сдавая места в кабельной канализации в аренду, МГТС заработала в 2013 г. чуть менее 4,49 млрд руб., сообщал ранее «Комкор», ссылаясь на данные самой МГТС, в своем обращении в Федеральную антимонопольную службу.

Сейчас трудно предположить, по какому пути пойдут городские власти, но МГТС уверена, что все будет реализовано в соответствии с требованиями закона и все операторы получат возможность работать в равных условиях и предоставлять услуги для жителей новых домов, надеется представитель МГТС Татьяна Мартьянова.