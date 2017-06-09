Московская мэрия требует признать часть канализации МГТС бесхозной

Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Московские люки дошли до суда

Хозяина московских телефонных люков определит суд Сергей Николаев / для Ведомостей

Департамент городского имущества столицы пытается через Арбитражный суд Москвы аннулировать право собственности МГТС на часть объектов недвижимости. Он подал 20 исков об аннулировании имущественных прав к оператору, московскому управлению Росреестра и его структуре, Федеральной кадастровой палате. Мэрия требует признать бесхозной кабельную канализацию, следует из документации к некоторым искам. Их рассмотрение назначено на июнь-июль 2017 г.