Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Московские люки дошли до суда
Московская мэрия требует признать часть канализации МГТС бесхозной
Чиновники хотят сами распоряжаться подземными коммуникациями
- Валерий Кодачигов
- / Ведомости
Хозяина московских телефонных люков определит суд
Сергей Николаев / для Ведомостей
Департамент городского имущества столицы пытается через Арбитражный суд Москвы аннулировать право собственности МГТС на часть объектов недвижимости. Он подал 20 исков об аннулировании имущественных прав к оператору, московскому управлению Росреестра и его структуре, Федеральной кадастровой палате. Мэрия требует признать бесхозной кабельную канализацию, следует из документации к некоторым искам. Их рассмотрение назначено на июнь-июль 2017 г.
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