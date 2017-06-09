Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Московские люки дошли до суда

Московская мэрия требует признать часть канализации МГТС бесхозной

Чиновники хотят сами распоряжаться подземными коммуникациями

Департамент городского имущества столицы пытается через Арбитражный суд Москвы аннулировать право собственности МГТС на часть объектов недвижимости. Он подал 20 исков об аннулировании имущественных прав к оператору, московскому управлению Росреестра и его структуре, Федеральной кадастровой палате. Мэрия требует признать бесхозной кабельную канализацию, следует из документации к некоторым искам. Их рассмотрение назначено на июнь-июль 2017 г.

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