Москвичи постепенно отказываются от коллективных антенн

Количество телезрителей «Ростелекома» в Москве за квартал сократилось примерно на 0,1%, составив к концу марта 2017 г. примерно 3,3 млн абонентов, следует из отчета «ТМТ-консалтинга». Небольшое сокращение абонентской базы «Ростелекома» произошло - речь идет о нескольких тысячах подписчиков, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он и аналитик «ТМТ-консалтинга» Елена Крылова считают, что отток касается в первую очередь пользователей коллективных антенн, которые обслуживает «Ростелеком». Их пользователи переподключаются в первую очередь к интернет-телевидению (IPTV) МГТС и самого «Ростелекома», отмечает Крылова.

По данным «ТМТ-консалтинга» МГТС (предлагает телезрителям только IPTV) нарастила в I квартале 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г. базу подписчиков платного ТВ на 4,2% до 0,47 млн. Она стала единственным крупным московским провайдером платного ТВ, показавшим заметный прирост зрителей, следует из отчета «ТМТ-консалтинга». За квартал в Москве прирост базы пользователей IPTV составил 26 000 подписчиков, из которых 19 000 подключила МГТС, 6000 - «Ростелеком». При этом количество пользователей кабельного ТВ, в том числе коллективных антенн, в Москве снизилось примерно на 12 000 до 485 000, утверждает Крылова. По ее мнению, зрители все охотнее пользуются IPTV из-за большого набора дополнительных функций, таких, например, как видео по запросу, перемотка назад передач, идущих в эфире, и т. п. - при том что подписка на интернет-ТВ уже сопоставима со стоимостью пользования коллективной антенной.

Коллективные антенны в Москве изживают себя, поскольку пользование ими дорожает, а набор услуг и их качество не меняются, отмечает Кусков. Ааналоговое кабельное ТВ стагнирует по всей России: в крупных городах его теснит IPTV, а в небольших населенных пунктах - спутниковое телевидение, отмечает он.

На конец I квартала 2017 г. в Москве было чуть более 5,65 млн абонентов платного ТВ - прирост их базы квартал к кварталу составил 0,3%, год к году - 1,5%.В декабре 2016 г. МГТС предложила абонентам доступ к 79 телеканалам (в том числе и в HD-качестве) за 99 руб. в месяц: еще 99 руб. в месяц стоила аренда приставки для тех, кто пользовался доступом в интернет на скорости менее 50 Мбит/с. Директор по маркетингу и развитию бизнеса оператора Дмитрий Кулаковский тогда надеялся, что ТВ за 99 руб. в месяц позволит МГТС конкурировать в сегменте коллективных антенн.

Гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков считает, что в ходе подсчета абонентов могла быть не учтена база пользователей коллективных антенн, включение которых в единые платежные документы «Ростелеком» должен провести через собрания собственников жилья. Также количество пользователей коллективных антенн могло уменьшиться в ходе сноса старого жилья, отмечает он. Часть абонентов коллективных антенн стали пользоваться смарт-ТВ или подключились к интернет-телевидению МГТС, не исключает Мирзабеков. В целом отток пользователей коллективных антенн в Москве крайне невелик, уверен он.

Скорее всего результаты I квартала 2017 г. связаны с оттоком абонентов аналогового кабельного ТВ, который носит временный характер, говорит источник, близкий к «Ростелекому». В будущем этот отток будет перекрыт ростом базы подписчиков цифрового ТВ, уверен он.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев не стал комментировать ситуацию с оттоком абонентов в Москве. В 2016 г. «Ростелеком» обеспечил половину чистого прироста абонентов платного ТВ в стране, и эта тенденция может сохраниться и в I квартале 2017 г., прогнозирует он. При этом в 2016 г. база пользователей IPTV «Ростелекома» выросла на 24%, его подключает более 2/3 новых абонентов широкополосного доступа (ШПД), уточняет Костарев. База пользователей аналогового кабельного ТВ «Ростелекома» в 2016 г. сократилась на 3% до чуть более 5 млн, но подключения к IPTV перекрывают этот отток, говорит он.