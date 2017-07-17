В московскую программу реновации могут войти еще 1500 домов

Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Программа реновации увеличится на треть

Идея получить новое жилье одобрена собраниями собственников еще 1500 домов Андрей Махонин / Ведомости

Когда 1 июля 2017 г. президент Владимир Путин подписал закон о реновации жилищного фонда в Москве, в перечне для голосования, которое завершилось 15 июня, было 4546 домов (примерно 15% всех домов исторической Москвы). За включение в программу проголосовали жители 4086 домов.

Но московские власти оставили возможность участвовать в реновации и тем домам, где голосования не было. Для этого необходимо провести общее собрание собственников (ОСС) и передать в районную управу протоколы ОСС не позднее 20 июля. Собрания можно было провести не позднее дня вступления в силу закона о реновации, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, после этого город не имеет права расширять программу.

В программу могут войти еще примерно 1500 домов, рассказал «Ведомостям» сотрудник мэрии. Его коллега говорит, что в списке от 1500 до 1600 домов. Итоги еще не подведены – идет сверка протоколов и подтверждение их подлинности, объясняет чиновник мэрии.

Если в программу войдет 5500 домов, московским властям придется снести около 17,5 млн кв. м, на которых проживает 1,12 млн человек – почти десятая часть населения Москвы.

Рекордное число желающих войти в программу – в новой Москве: такое решение приняли жители 199 домов, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В новой Москве в начальный перечень для голосования было включено 67 домов, 11 отказались.

Сейчас, по словам Жидкина, идет проверка соответствия критериям включения и проверка поданных в Мосжилинспекцию документов.

Депутат Мосгордумы Павел Поселенов рассказывает, что в Можайском районе жители 20 панельных пятиэтажек с малогабаритными квартирами провели собрания собственников. Например, дома на четной стороне ул. Гвардейской попали в программу, а нечетной – нет, их жители и провели собрания.

Поводов для беспокойства нет Сергей Собянин, Мэр Москвы

«На первый взгляд очень жесткая поправка [войти в программу реновации через общие собрания можно не позднее дня вступления в силу закона о реновации], но она разумна, так как защищает жителей и сносимых, и несносимых пятиэтажек. Если дом вошел в программу, его жители могут быть уверены в том, что их не подвинут в очереди на расселение. Если дом не вошел в программу, можно больше не волноваться за его дальнейшую судьбу».

Заявление на официальной странице мэра в сети «В контакте» 14 июня 2017 г.

Всего в районе голосовали жители 142 домов, шесть высказались «против».

«Есть такие настроения: люди хотят переселиться из старых домов, а возможности уже нет – голосование закончилось, закон принят», – комментирует председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Действительно, есть дома, которые хотели бы войти в программу реновации, но по разным причинам не смогли этого сделать, продолжает муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач: «Слишком быстро готовились списки – такую большую программу надо было вести открыто и готовить минимум 1,5 года».

Не везде ситуация однозначная. В районе Зюзино более чем из 190 пятиэтажек за участие в программе проголосовало 180, жители еще десятка домов инициировали собрания собственников, рассказывает муниципальный депутат Зюзина Константин Янкаускас. Но была и попытка провести собрание в обход жителей блочного дома на ул. Азовской, 11, стр. 1, продолжает Янкаускас, и сейчас часть жителей оспаривает собрание.

Ткач приводит пример дома 6 на ул. Ходынской, где часть собственников узнала о прошедшем собрании случайно и теперь пытается найти и оспорить протокол в управе. Гражданская активистка района Богородское Юлия Муравская рассказывает, что в ее районе голосование шло в 184 домах и жители 47 домов высказались против реновации. А 21 июня сотрудники управы начали через лояльных жителей агитировать отказавшиеся дома войти в программу через ОСС, собрания планировались на 1–10 июля, продолжает Муравская: «После принятия закона собрания не прекратились. Мы опасаемся, что наскоро собранные протоколы будут приняты в работу управой».

Это исключено, все протоколы будут тщательно проверяться, говорит чиновник мэрии.

Московские власти оценивали программу в 3 трлн руб. и 15 лет, город собирался построить 17–18 млн кв. м жилья, а еще примерно 15 млн кв. м планировалось продать, чтобы окупить проект.

Если число домов вырастет на 1500, то для переселенцев понадобится 23,3–24,8 млн кв. м, подсчитывает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Доброхотова указывает, что придется увеличить и строительство на продажу. Всего не менее 40 млн кв. м жилья и если программа рассчитана за 15 лет, то в год надо вводить 5,5–5,6 млн кв. м, а не 3 млн кв. м, как раньше, что маловероятно, полагает Литинецкая. Реальный срок такой программы – около 25 лет, соглашается Владимир Богданюк из Est-a-Tet.