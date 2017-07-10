Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Фонд реновации экономит на налогах

Фонд реновации могут освободить от уплаты налогов

Это позволит ему продавать жилье на четверть дешевле конкурентов

Налоговые льготы для фонда реновации одобрены в заключении на проект поправок в Налоговый кодекс, подписанном руководителем аппарата правительства России Сергеем Приходько («Ведомостям» удалось с ним ознакомиться). Об этом знают также человек, близкий к мэрии, и человек, близкий к аппарату правительства. Законопроект о налоговых льготах дополняет основной закон о реновации жилищного фонда Москвы, вступивший в силу 1 июля. Документ предлагает освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации, который будет создан Москвой для исполнения программы реновации, а граждан – от налога на доходы физических лиц.

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