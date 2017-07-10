Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Фонд реновации экономит на налогах
Фонд реновации могут освободить от уплаты налогов
Это позволит ему продавать жилье на четверть дешевле конкурентов
- Бэла Ляув
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Москва откроет для программы реновации мегазастройщика с гарантированной загрузкой и низкой себестоимостью строительства
Максим Стулов / Ведомости
Налоговые льготы для фонда реновации одобрены в заключении на проект поправок в Налоговый кодекс, подписанном руководителем аппарата правительства России Сергеем Приходько («Ведомостям» удалось с ним ознакомиться). Об этом знают также человек, близкий к мэрии, и человек, близкий к аппарату правительства. Законопроект о налоговых льготах дополняет основной закон о реновации жилищного фонда Москвы, вступивший в силу 1 июля. Документ предлагает освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации, который будет создан Москвой для исполнения программы реновации, а граждан – от налога на доходы физических лиц.
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