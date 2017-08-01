Карта и полный список домов, вошедших в программу реновации

В программу реновации вошло 5144 многоквартирных дома. Из них 4062 дома были включены в реновацию по итогам голосования в центрах госуслуг «Мои документы» и в системе «Активный гражданин». В 1082 домах жители провели общие собрания собственников, на которых приняли решение об участии в программе реновации.

Дома, участвующие в программе реновации

Источник: данные mos.ru на 15.00 мск 17 июня