Москва рассказала, как будут выглядеть районы и квартиры для переселенцев

Утверждены требования к благоустройству и отделке домов по программе реновации

По закону о реновации участники этой программы должны получить квартиры с улучшенной отделкой (отделкой комфорт-класса), полностью готовые для проживания А. Гордеев / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил базовые требования благоустройства районов и стандарт отделки квартир по программе реновации. Соответсвующие постановления об этом были приняты на заседании президиума правительства Москвы.

Базовые требования при благоустройстве кварталов жилой застройки определяют функционально-планировочную организацию кварталов, набор элементов благоустройства и инженерного оборудования. Основные принципы, по которым будут формироваться микрорайоны: повышение проницаемости территории за счет создания публичных пространств; подземные парковки и дворы без автомобилей; высадка крупномерных деревьев; отсутствие транзитного движения во дворах и т. д.

Если сегодня в разных районах города одно место на парковке – на 3,5–7 квартир, то в новых кварталах одно машино-место будет приходиться на 2,5 квартиры, говорит представитель мэрии. Такого уровня обеспеченности машино-местами, по его словам, планируется достичь за счет «грамотной планировки территории» и создания специальных площадок для парковки в границах дорожной сети.

В каждом подъезде власти планируют разместить камеры видеонаблюдения, домофоны в каждой квартире, системы дымоудаления и противопожарной автоматики, незадымляемые лоджии и балконы, эвакуационные лестницы.

Проекты планировок новых кварталов власти обещали разработать до 1 августа 2019 г. В каждом конкретном квартале реновации базовые требования будут корректироваться с учетом мнения местных жителей по итогам публичных слушаний и/или общественного обсуждения, обещает представитель мэрии, а также с учетом особенностей местной застройки.

По закону о реновации участники этой программы должны получить квартиры с улучшенной отделкой (отделкой комфорт-класса), полностью готовые для проживания. Постановление правительства Москвы утверждает набор требований к отделке, которые детально описывают перечень используемых при ремонте строительных материалов и их качество. Например, входные двери должны быть металлическими, утепленными, с повышенной звукоизоляцией и обязательно с глазком. Межкомнатные двери – деревянные с внешней отделкой МДФ, а в гостиную и на кухню – с остеклением. Во всех комнатах, коридорах и кухне обязательны люстры, а также настенные или потолочные светильники в санузлах. В новых квартирах будут застеклены балконы и лоджии, а также предусмотрены специальные сетки для размещения кондиционеров.

В целом стоимость отделки город оценивает в 11 144 руб. за метр. Для сравнения: стоимость муниципальной отделки оценивается в 7230 руб.

В программу реновации вошло 5144 многоквартирных дома. Их общая площадь – около 16 млн кв. м, в них свыше 350 000 квартир, где проживает примерно 1 млн москвичей. Реновация охватит все административные округа столицы. Наибольшее число домов, включенных в программу, расположено в Восточном (1055 домов) и Юго-Восточном (818 домов) административных округах.

Вчера правительство Москвы также приняло постановление об учреждении Московского фонда реновации жилой застройки. Собянин возглавил попечительский совет Московского фонда реновации. Главой совета Московского фонда реновации назначен Марат Хуснуллин. Фонд станет основным оператором программы реновации, в частности, именно он будет заниматься расселением людей и строительством новых домов.

Какие дома сами попросились в программу реновации