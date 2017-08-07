Мэрия Москвы посудится за снос

В суд поступил первый иск к властям столицы, оспаривающий программу сноса, скоро таких могут быть уже сотни

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Почему в программу сноса попало много добротных с виду домов, становится понятно, если зайти в гости к их жильцам. За фасадом кирпичной пятиэтажки по адресу: ул. Большая Набережная, 13 (на фото вверху), скрываются коммуналки с одной кухней и двумя туалетами на этаже Максим Стулов / Ведомости

Опубликованный на прошлой неделе список из 5144 домов, попавших в программу реновации, не окончательный. В московские суды могут поступить сотни исков с оспариванием результатов голосования: недовольные есть как среди жильцов домов, попавших под снос, так и среди тех, кто не попал, говорят активисты и подтверждают чиновники. Первый иск от желающих выйти из программы реновации был подан на прошлой неделе.

3 августа в Кузьминский районный суд Москвы поступил иск от собственников помещений в доме по ул. Академика Скрябина, 25/1, корп. 2, к правительству Москвы, сообщил «Ведомостям» сотрудник канцелярии суда и подтвердили два жителя дома. Истцы просят признать недействительным включение дома в перечень голосования по программе реновации. Речь идет о построенной по индивидуальному проекту в 1962 г. кирпичной пятиэтажке, рассказал «Ведомостям» один из истцов.

Дом не отвечает характеристикам, предусмотренным законом о реновации: он не является типовой хрущевкой и находится в хорошем состоянии, а значит, не отвечает критериям программы, объясняет собеседник «Ведомостей». «Наш дом находится в обжитом районе, прямо в парке Кузьминки, место очень хорошее, «износ дома» только 42%, здание даже не требует полного капремонта, поэтому истцы против реновации», – объясняет владелец другой квартиры в доме.

Об иске жильцов дома на ул. Академика Скрябина префектуре Юго-Восточного округа и мэрии пока не известно, возражают чиновник мэрии и сотрудник префектуры Юго-Восточного округа. Но то, что претензии к итогам голосования есть, для чиновников не секрет. Особенно много жалоб на результаты голосования общих собраний собственников (ОСС) жилья, по результатом которого в реновацию вошло 1082 дома. Наверняка будут и иски, признают они. Этого же ждут и юристы. «Практики по оспариванию решений о включении дома в программу реновации пока нет, но о подготовке таких исков известно, – говорит юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Маргарита Захарова. – Даже у меня есть коллега, которая попытается судебным путем исключить из программы реновации дом своих родителей». А в компании Heads Consulting даже открыли специальное направление – по консультированию москвичей, недовольных итогами голосования по программе реновации, рассказал управляющий партнер компании Александр Базыкин.