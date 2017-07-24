Оборона реновируемой Москвы

В официальной картине мира тысячи домов проголосовали за Андрей Гордеев / Ведомости

После шума, который подняли москвичи, недовольные законопроектом о так называемой реновации весной, московские власти поставили задачу снизить информационный накал к середине лета. Именно поэтому закон был принят в такой спешке, несмотря на протесты десятков тысяч москвичей. В официальной картине мира тысячи домов проголосовали за. Можно переводить историю на бодрую волну пионерской зорьки «Эх, хорошо в стране советской жить».

Однако высокие показатели и достижения чиновников управ и подчиненных им муниципальных депутатов-бюджетников в объявленном соцсоревновании по количеству домов, идущих под снос, достигались далеко не чистоплотными методами. Даже если оставить в стороне массированную пропаганду самого разного толка, от промывания мозгов по телевизору и на закрытых встречах с депутатами Мосгордумы до высококачественной полиграфии в каждом почтовом ящике и запугивания борцов с реновацией, операция оставляет очень нехороший осадок в виде многочисленных жалоб и готовящихся исков в суд на незаконные общие собрания собственников, подделанные протоколы и скрываемые решения домов, проголосовавших против. 150 жалоб отправлено в разные инстанции, в том числе председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. Москвичи активно жалуются и на голосование в МФЦ. Сам принцип сейчас оспаривается в Мосгорсуде.

Так, опубликованные списки, сделанные на основе официальных данных мэрии, содержат дома, жители которых проголосовали против. В частности, собственники жилья в пятиэтажке по адресу: Тимирязевская улица, д. 18, корп. 1, которые вовремя и по всем правилам провели общее собрание, проголосовали за выход из программы, а потом с ужасом обнаружили свой дом среди сносимых. Сегодня жители готовят иск в суд.

Такие истории есть почти в каждом районе: собственники голосуют против сноса, их протоколы не признаются по надуманным основаниям (отсутствие кворума, неправильный подсчет голосов и т. д. – даже если жители работают с опытными юристами-жилищниками). Такие дома и активистов против сноса Мосжилинспекция донимает бесконечными проверками, пытаясь признать протоколы недействительными, как на пр-те Буденного и в десятках других мест.

Если же дом якобы проголосовал за снос, Мосжилинспекция ведет себя наоборот: не выдает собственникам сданные им протоколы собраний, не замечает явных нарушений при проведении собрания. Нарушения бывают самые разные: собственников не уведомляют о собрании, проводят собрания в абсурдно сжатые сроки (как, например, в Текстильщиках, где в одном из домов заочная часть собрания длилась полтора часа перед очной), откровенно фальсифицируют результаты (внося подписи за не участвовавших в голосовании собственников). Иногда за снос голосуют даже умершие два года назад собственники, как на Осташковской улице, 17.

Если дом проголосовал против, чиновниками инициируются новые собрания. Например, в районе Соколиная Гора чиновники инициировали сначала голосование за «вхождение в проект программы» – дом проголосовал против. Теперь организуется второе – «за вхождение в программу». При этом 1 июля как дедлайн по проведению собраний собственников никого не волнует. Жители разных районов рассказывают, что чиновники обещают «решить этот вопрос». Москвичи, которые не питают никаких иллюзий относительно реновации, с замиранием сердца ждут опубликования списка еще из 1500 домов, в которых люди якобы проголосовали за снос.

Такие тревожные сообщения еще не систематизированы, но правозащитный проект Штаб защиты москвичей планирует это сделать, начав работу над большим докладом о массовых нарушениях в ходе включения домов в программу реновации.

Кажется, что битва борцами против сноса проиграна. Однако это не так. Во-первых, работа по оспариванию не только результатов общих собраний, но и закона в целом только началась, и сейчас многие общественники, в том числе Штаб защиты москвичей, начинают искать возможность поставить юридическую помощь по таким вопросам на поток. Судебные юристы штаба полагают, что возможности получения причитающихся по закону компенсаций и выплат гражданам, которых будут понуждать отчуждать свою недвижимость, не исчерпаны. Регулярно подаются иски о признании ОСС незаконными. Идет рассмотрение жалобы в Конституционный суд о законе в целом. Оспаривается московский закон «О гарантиях» и постановление правительства Москвы о голосовании. В планах новые иски на других основаниях.

Во-вторых, активное сопротивление москвичей изменило и сам закон. Конечно, наша позиция не меняется – закон противоречит Конституции в самой своей сути, отменяя право частной собственности. Однако последняя редакция дает сознательным и активным собственникам немного больше возможностей защитить свои права. Реноваторам после опубликования первого варианта текста законопроекта пришлось отвечать на неудобные вопросы: а не переселят ли в отдаленные районы Москвы? И будет ли право обжаловать предложенные варианты в суде? А будут ли вообще варианты? А будут ли они равноценны или равнозначны? А что с землей? А что с правом собственности?

Уютное положение дел, когда население принимало все, что скажет руководство, больше в России невозможно. Инженерам реновации пришлось идти на уступки и успокаивать общество. Правда, в законопроекте эти обещания не отражались до самого последнего момента. И не будь митингов, шествий, круглых столов и непрекращающихся вопросов, не было бы и этих уступок.

Однако есть и еще одно стратегическое достижение общественных деятелей, выступающих против сноса: это новый виток активности и повышение уровня самоорганизации общества. И многие москвичи понимают, что активность не должна уменьшаться. Ведь при снижении общественного интереса реноваторы смогут отыграть назад, еще больше урезав права собственников. Об этом говорит и тот факт, что рабочая группа Госдумы, созданная для экспертного анализа и разработки поправок в законопроект, не была расформирована после принятия закона.

Впрочем, общественно-политическая ситуация в Москве и по всей стране никакому затишью не способствует. Грядут осенние муниципальные выборы, затем выборы президента, затем мэра Москвы и депутатов Мосгордумы. Выборное время – это всегда время общественных перемен, даже в таком недемократическом государстве, как наше. Маятник общественного участия уже качнулся в другую сторону: граждане начали осознавать свою ответственность за то, что происходит в их районе и городе. И история с законом о реновации только тому подтверждение.

Авторы – юрист Штаба защиты москвичей, координатор Штаба защиты москвичей

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