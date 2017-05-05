Новоселье избирателей
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Владимир Путин в преддверии выборов пытается продемонстрировать эффективность государственных институтов в решении проблем рядовых граждан, в том числе жилищных. На заседании Госсовета, посвященном выполнению майских указов 2012 г., президент особое внимание отвел переселению россиян из аварийного жилья. По данным Путина, планы в основном выполняются: из 711 580 человек, которых должны были переселить в 2014–2017 гг., новое жилье получили 520 000 (73%).
Несмотря на отставание отдельных регионов, программа улучшила качество жилья и жизни сотен тысяч человек. Президент предлагает продлить работу госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (ФСР ЖКХ) до 2019 г. и подготовить «преемника», который будет расселять дома, признанные аварийными после 2012 г.
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