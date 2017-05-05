От редакции
Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: От редакци: Новоселье избирателей

Новоселье избирателей

Президент пообещал регионам свою программу переселения

Владимир Путин в преддверии выборов пытается продемонстрировать эффективность государственных институтов в решении проблем рядовых граждан, в том числе жилищных. На заседании Госсовета, посвященном выполнению майских указов 2012 г., президент особое внимание отвел переселению россиян из аварийного жилья. По данным Путина, планы в основном выполняются: из 711 580 человек, которых должны были переселить в 2014–2017 гг., новое жилье получили 520 000 (73%).

Несмотря на отставание отдельных регионов, программа улучшила качество жилья и жизни сотен тысяч человек. Президент предлагает продлить работу госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (ФСР ЖКХ) до 2019 г. и подготовить «преемника», который будет расселять дома, признанные аварийными после 2012 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике