Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: От редакци: Новоселье избирателей

Владимир Путин в преддверии выборов пытается продемонстрировать эффективность государственных институтов в решении проблем рядовых граждан, в том числе жилищных. На заседании Госсовета, посвященном выполнению майских указов 2012 г., президент особое внимание отвел переселению россиян из аварийного жилья. По данным Путина, планы в основном выполняются: из 711 580 человек, которых должны были переселить в 2014–2017 гг., новое жилье получили 520 000 (73%).

Несмотря на отставание отдельных регионов, программа улучшила качество жилья и жизни сотен тысяч человек. Президент предлагает продлить работу госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (ФСР ЖКХ) до 2019 г. и подготовить «преемника», который будет расселять дома, признанные аварийными после 2012 г.