Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Под реновацию пойдет каждый третий
Программа реновации Москвы увеличилась на четверть
За 15 лет из 5144 домов будет переселено около 1 млн человек
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Программа реновации рассчитана на 15 лет – до 2032 г.
Е. Разумный / Ведомости
В программу реновации вошло 5144 многоквартирных дома, сообщил на заседании правительства Москвы мэр Сергей Собянин. Их общая площадь – около 16 млн кв. м, в них свыше 350 000 квартир, где проживает примерно 1 млн москвичей.
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