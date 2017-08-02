Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Под реновацию пойдет каждый третий

Программа реновации Москвы увеличилась на четверть

За 15 лет из 5144 домов будет переселено около 1 млн человек
  • Бэла Ляув,
  • Елена Виноградова,
  • Ринат Сагдиев
  • / Ведомости

В программу реновации вошло 5144 многоквартирных дома, сообщил на заседании правительства Москвы мэр Сергей Собянин. Их общая площадь – около 16 млн кв. м, в них свыше 350 000 квартир, где проживает примерно 1 млн москвичей.

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