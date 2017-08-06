Какие дома сами попросились в программу реновации
Среди вступивших в программу по решению собрания собственников 1082 домов много коммуналок, а еще кварталы в Капотне, жители которых надеются переехать в районы получше
Дом 128/9 – одно из самых красивых зданий на Первомайской улице. Но внутри – коммуналки, жители которых охотно проголосовали за реновацию
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Среди домов, попросившихся в программу реновации через общие собрания собственников, немало хрущевок в хороших районах, например, дом по адресу Угловой переулок, 4. Его жители рассчитывают получить более современные квартиры в границах Тверского района
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В районе Арбат на реновацию согласились только жители дома по Панфиловскому переулку, 1/16, строение 2. «Единственное хорошее в нем – высокие потолки, зато в стенах щели, перекрытия деревянные, пол проваливается», – объясняет один из жителей
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Единственный вошедший в реновацию дом в Хамовниках – 4-х этажное здание 1914 г постройки по адресу Плющиха д.55, к. 2 – бывшее общежитие. Его собирались обещали расселить больше десяти лет назад
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В доме по ул Панфилова, 8, напротив знаменитого «Поселка художников» всего 8 квартир. Некоторые собственники против сноса здания, в котором прошел капремонт, но на общем собрании победили сторонники реноваци
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В программу реновации по просьбе жителей вступило 69 московских девятиэтажек, говорят в мэрии. В том числе – отремонтированные дома в Капотне
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Жители домов в Капотне вступали в программу реновации целыми кварталами. В итоге под снос здесь пойдут все четырех и пятиэтажные здания хрущевского периода – всего 28 домов
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Дом по адресу ул.Олеко Дундича,31 в Фили-Давыдково подходил по характеристикам для программы реновации. Но часть жителей собирается оспаривать его влючение в программу в суде и правоохранительных органах
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