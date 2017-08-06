Какие дома сами попросились в программу реновации

Максим Стулов / Ведомости

В районе Арбат на реновацию согласились только жители дома по Панфиловскому переулку, 1/16, строение 2. «Единственное хорошее в нем – высокие потолки, зато в стенах щели, перекрытия деревянные, пол проваливается», – объясняет один из жителей

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