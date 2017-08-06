Жилая недвижимость

Какие дома сами попросились в программу реновации

Среди вступивших в программу по решению собрания собственников 1082 домов много коммуналок, а еще кварталы в Капотне, жители которых надеются переехать в районы получше
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