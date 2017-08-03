Нервы реновации

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История разработки и эволюции программы реновации отражает особенности работы административных механизмов в Москве и стране в целом: легче изменить уже принятое решение после проявлений сильного недовольства снизу или окрика сверху, чем заранее выслушать экспертов и спрогнозировать реакцию горожан.

В утвержденную во вторник мэром программу реновации вошли 5144 дома общей площадью 16 млн кв. м, в которых живут около миллиона человек. Отчасти это компромисс. Первая версия предполагала снос более 8000 домов, что вызвало шок не только у юристов, но и у миллионов горожан. Отрицание права собственности на жилье, невозможность судебного обжалования переселения и отказ даже от минимальных формальностей учета мнения жителей выглядели столь цинично, что мэрии пришлось сразу же бросить чиновников управ и префектур на разъяснительную работу. Несмотря на возмущение, закон был принят в первом чтении в первоначальной редакции.