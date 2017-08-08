Жилая недвижимость

Как будут выглядеть жилые микрорайоны после реновации

Правительство Москвы утвердило стандарты благоустройства территорий жилой застройки
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