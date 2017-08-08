Как будут выглядеть жилые микрорайоны после реновации

Правительство Москвы

Пространство микрорайонов должно стать удобнее для жизни. Дворы будут создаваться без машин, и транзитного движения во дворах не будет. Но парковочных мест станет больше. Если сегодня в разных районах города одно место на парковке – на 3,5–7 квартир, то в новых кварталах одно машино-место будет приходиться на 2,5 квартиры, рассказал представитель мэрии

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