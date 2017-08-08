Как будут выглядеть жилые микрорайоны после реновации
Правительство Москвы утвердило стандарты благоустройства территорий жилой застройки
Постановление описывает базовые требования при благоустройстве кварталов жилой застройки, определяет функционально-планировочную организацию кварталов, набор элементов благоустройства и инженерного оборудования. «Ведомостям» удалось ознакомиться с презентацией к документу
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Основные принципы, по которым будут формироваться микрорайоны: повышение проницаемости территории за счёт создания публичных пространств; подземные парковки и дворы без автомобилей; высадка крупномерных деревьев; отсуствие транзитного движения во дворах и т. д.
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Пространство микрорайонов должно стать удобнее для жизни. Дворы будут создаваться без машин, и транзитного движения во дворах не будет. Но парковочных мест станет больше. Если сегодня в разных районах города одно место на парковке – на 3,5–7 квартир, то в новых кварталах одно машино-место будет приходиться на 2,5 квартиры, рассказал представитель мэрии
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В каждом подъезде власти планируют разместить камеры видеонаблюдения, домофоны в каждой квартире, системы дымоудаления и противопожарной автоматики, незадымляемые лоджии и балконы, эвакуационные лестницы
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Во дворах будут предусмотрены даже площадки для выгула собак
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В постановлении о благоустройстве детально прописано, из чего будет сделано дорожное покрытие...
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...и даже то, какие сорта деревьев и кустарников будут высажены в новых микрорайонах
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