Отдельные дома в кварталах реновации могут быть выше 14 этажей

Застройка по программе реновации в Москве будет в среднем не выше 14 этажей, но до четверти домов (по площади застройки) могут быть и выше. Об этом в пятницу сообщили главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и представитель Москомархитектуры Сергей Глубокин.

«В среднем этажность застройки пяти пилотных проектов программы реновации не должна превышать 14 этажей. На участках возможны высотные доминанты, однако их должно быть не больше 25% от общей площади застройки», - сказал Кузнецов на семинаре для 20 архитектурных команд, вступивших в конкурс на разработку архитектурных решений пилотных кварталов. Расчет по площади застройки предполагает, что таких домов будет существенно меньше четверти по количеству.

«Дома должны быть в среднем не более 14 этажей, но с возможными доминантами по этажности. Предполагается не более 25% таких доминант», - сказал архитекторам Глубокин.

«До 18.00 13 октября необходимо будет сдать свои проекты. Жюри подведет итоги конкурса 8-9 ноября», - напомнил Кузнецов.

Каждая архитектурная команда будет разрабатывать и курировать работы только по одному из экспериментальных участков. Площадки расположены в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, проспект Вернадского и Хорошево-Мневники. Для конкурса отобраны площадки, где жители всех домов проголосовали за участие в реновации, говорил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Над каждым кварталом будут работать по четыре команды, по проекту победителя построят реальный квартал.

На этой неделе правительство Москвы утвердило перечень из 5144 многоквартирных домов, вошедших в программу реновации. Общая площадь вошедших в программу домов – около 16 млн кв. м, в них свыше 350 000 квартир, где проживают порядка 1 млн москвичей. Программа реновации охватит все административные округа столицы.