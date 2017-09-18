Хуснуллин: Дублер МКАД от Киевского до Калужского шоссе построят в 2018 году

Новую дорогу, связывающую Калужское и Киевское шоссе, планируется открыть в следующем году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Сообщение приводится на сайте Мосстройкомплекса.

«Мы приступили к строительству участка от Калужского шоссе через территорию административно-делового центра в Коммунарке до связки со станцией метро "Лесопарковая". Таким образом в городе появится еще одна связка новых территорий с юго-западом города», – сказал Хуснуллин.

Этот участок дороги должен фактически стать полноценным дублером МКАД. «Дорога разгрузит кольцевую автодорогу и создаст новые маршруты передвижения горожан», – пояснил заммэра.

По его словам, новая современная трасса будет шириной 6–8 полос. «На ее протяжении появятся пять тоннелей и шесть развязок, 11 пешеходных переходов», – добавил Хуснуллин.

Эта дорога станет частью магистрали Солнцево – Бутово – Видное.