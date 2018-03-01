Путин пообещал деньги на дороги

На их строительство и обустройство должно быть потрачено 11 трлн рублей за 6 лет

Чиновники разработали несколько механизмов примения частных инвестиций Андрей Гордеев / Ведомости

Расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в ближайшие 6 лет составят 11 трлн руб., сообщил президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Это существенно больше, чем в предыдущие 6 лет, – 6,4 трлн руб., отметил он.

«Мы серьезно обновили федеральные трассы, теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги», – сказал Путин. В 2018 г. 85% федеральных дорог будет приведено в нормативное состояние, говорил замруководителя Росавтодора Игорь Астахов. Состояние региональных дорог намного хуже.

Наращивать бюджетные инвестиции в инфраструктуру предлагал Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина – к 2024 г. увеличить расходы бюджета на инфраструктуру на 0,8% ВВП по сравнению с 2017 г. В послании Путин поддержал идею роста бюджетных расходов на инфраструктуру. Развивать планируется и железные дороги, и сеть региональных аэропортов, пообещал он, этому поможет комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры, нужно использовать «новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла».

Чиновники разработали несколько механизмов применения частных инвестиций, которые могли бы помочь инфраструктурным проектам. Прежде всего, это «инфраструктурная ипотека» Минэкономразвития, которая должна снизить риски инвесторов. Путин рассчитывает, что она поможет увеличить дорожное строительство.

Но до сих пор Минэкономразвития не удалось договориться с Минфином о ключевом элементе нового механизма – фонде инвестиций в инфраструктуру. Он должен предоставлять финансирование проектам, привлекая деньги с рынка через облигации, обеспеченные госгарантиями. Под госгарантии Минэкономразвития просило 300 млрд руб. на 2018–2020 гг., рассказывали чиновники. Путин уже поручил правительству представить доклад о реализации пилотных проектов «инфраструктурой ипотеки» к началу сентября.

До сих пор бюджетное финансирование инфраструктуры сокращалось. В 2017 г. расходы федерального бюджета снизились на 24% по сравнению с 2014 г. (до 550 млрд руб.), а их доля в ВВП – за три года на 0,08 п. п. до 0,62%, оценивали аналитики InfraOne. Чтобы «ликвидировать бутылочные горлышки» инфраструктуры, необходимо 10–15 трлн руб., оценивал в феврале министр транспорта Максим Соколов. Пока все вложения в инфраструктуру государства и частных инвесторов не превышают 4,8% ВВП, или 4,3 трлн руб., говорилось в докладе InfraOne, причем значительная доля внебюджетных средств приходится на госсектор.

Сам Минфин предлагает активнее использовать контракты жизненного цикла – строить по госзаказу, но повышать заинтересованность строителей в качестве работ и технологических решений. Они будут нести ответственность за результат на протяжении нескольких лет после окончания строительства. Сейчас законодательная возможность для таких контрактов есть, но на практике их почти нет, рассказывали строители.

Президент перечислил некоторые проекты. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока за шесть лет увеличится в 1,5 раза до 180 млн т. «Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро, и будут способствовать развитию этих территорий», – сказал он. Грузопоток по Северному морскому пути к 2025 г. должен возрасти в 10 раз до 80 млн т., оценил он. Автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив, который связывает Россию с Крымом, откроется уже через несколько месяцев, напомнил президент, железнодорожное - в следующем году, сказал он. Будет ли построен мост на Сахалин через пролив Невельского, президент в послании не сказал.

Президент также предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России и, как минимум, удвоить расходы на эти цели на 6 лет. Развитие агломераций – одна из идей, предложенных президенту Кудриным.

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