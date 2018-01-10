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Росавтодор отменит весенние ограничения для грузовиков на федеральных трассах

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) с этого года отменит весенние ограничения движения грузовиков по федеральным автодорогам. Причина - нормативное состояние большинства этих дорог, отремонтированных в последние годы. «В приказ Минтранса России от 12 августа 2011 г. № 211 внесены соответствующие изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Начиная с 2018 г. такие временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут», - говорится в сообщении ведомства.

Де-факто федеральные трассы на «просушку» для фур в России не перекрывали уже несколько лет.

Росавтодор пишет, что сейчас в нормативном состоянии 77,5% федеральных автомобильных дорог «и этот показатель постоянно увеличивается». «Таких результатов удалось достичь благодаря стопроцентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения начиная с 2013 г.», - подчеркивает ведомство. Отказ от ограничений на время просушки дорог должен «существенно снизить себестоимость доставки грузов потребителям», считает Росавтодор.

Ежегодные весенние ограничения нагрузки на ось транспортного средства на региональных автодорогах останутся. Они введены в СССР с 1961 г. и должны способствовать сохранению автодорог. Предельная допустимая нагрузка на ось транспортного средства в весенний период зависит от региона и типа тележки и составляет 3-6 т.