Москва оказалась на втором месте в мире по загруженности дорог
По оценке Inrix, москвичи в 2017 г. провели в пробках в среднем 91 час
Американская исследовательская компания Inrix, занимающаяся изучением проблем организации движения, составила рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в мире. Первое место в рейтинге занял американский город Лос-Анджелес. Его жители в среднем проводят в пробках ежегодно около 102 часов
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Москва заняла второе место в топ-10 городов с самыми большими автомобильными пробками в мире. Москвичи в среднем каждый год проводят в пробках 91 час. По данным аналогичного исследования нидерландской TomTom, составляющей рейтинг загруженности дорог по данным 390 городов мира, столица России в 2016 г. занимала 13-е место, а московские водители проводили в пробках 189 лишних часов в год
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На третьем месте рейтинга Inrix - Нью-Йорк. Его жители также проводят в автомобильных пробках в среднем ежегодно 91 час (49-е место, 129 часов у TomTom). Самым перегруженным транспортом городом мира нидерландская компания считает Мехико (227 часов), Лос-Анджелес на 12-м месте, 170 часов задержек в год
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Жители бразильского Сан-Паулу ежегодно проводят в пробках в среднем 86 часов (4-е место в рейтинге Inrix, 71-е место и 108 часов, по данным TomTom)
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Сан-Франциско расположился на пятой строчке рейтинга. Жители этого города в среднем ежегодно проводят в пробке 79 часов (30-е место, 150 часов согласно TomTom)
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Жители колумбийской столицы Боготы в среднем ежегодно проводят в автомобильных пробках 75 часов (шестое место рейтинга Inrix, нет в рейтинге TomTom)
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Лондонцы каждый год в среднем проводят в автомобильных пробках 74 часа. Столица Великобритании находится по данному показателю на 7-м месте рейтинга городов с самыми загруженными дорогами в мире (25-е место, 152 часа у TomTom)
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Американский город Атланта находится на восьмом месте рейтинга. Его жители ежегодно в среднем проводят в автомобильных пробках 70 часов (104-е место, 129 часов по TomTom)
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Париж на девятом месте рейтинга. Парижане в среднем ежегодно проводят в пробках 69 часов (35-е место, 154 часа у TomTom)
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Замыкает топ-10 американский город Майами. Его жители в среднем каждый год проводят в пробках 64 часа (75-е место, 132 часа у TomTom)
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