Политика / Международная жизнь

Москва оказалась на втором месте в мире по загруженности дорог

По оценке Inrix, москвичи в 2017 г. провели в пробках в среднем 91 час
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