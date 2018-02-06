Москва оказалась на втором месте в мире по загруженности дорог

Евгений Разумный / Ведомости

Москва заняла второе место в топ-10 городов с самыми большими автомобильными пробками в мире. Москвичи в среднем каждый год проводят в пробках 91 час. По данным аналогичного исследования нидерландской TomTom, составляющей рейтинг загруженности дорог по данным 390 городов мира, столица России в 2016 г. занимала 13-е место, а московские водители проводили в пробках 189 лишних часов в год

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