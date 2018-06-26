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«Алроса» направит на дивиденды половину прибыли

Акционеры «Алросы» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов в размере 38,59 млрд руб., или 5,24 руб. на акцию. Это около 50% чистой прибыли компании за 2017 г. по МСФО.

По сравнению с предыдущими дивидендами выплаты уменьшатся примерно на 41% – по итогам 2016 г. «Алроса» заплатила акционерам рекордные в истории компании 65,77 млрд руб.

«Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов. Компания с 2015 г. отдает акционерам половину чистой консолидированной прибыли.

Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что «Алроса» утвердила новую дивидендную политику, согласно которой выплаты будут осуществляться не из чистой прибыли, а из свободного денежного потока – в размере не менее 50%. Представитель «Алросы» говорил, что набсовет согласовал основные параметры предложенной менеджментом дивидендной политики. Он не раскрыл подробностей, но уточнил, что финальное утверждение документов состоится в сентябре.

«Алроса» на 33% принадлежит Росимуществу, 25% плюс 1 акция владеет Якутия, еще 8% принадлежит якутским улусам, в свободном обращении находится около 34% бумаг.

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