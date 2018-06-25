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Дивидендная политика изменена в связи с отсутствием у компании крупных инвестпроектов на ближайшие годы Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший в мире производитель алмазов – «Алроса» утвердила новую дивидендную политику. Теперь выплаты будут осуществляться не из чистой прибыли, а из свободного денежного потока, рассказали «Ведомостям» знакомый с менеджерами компании человек и два чиновника в финансово-экономическом блоке правительства. Новая дивидендная политика может начать действовать уже в 2018 г. Представитель компании от комментариев отказался.

По словам двух собеседников «Ведомостей», выплаты держателям бумаг будут составлять не менее 50% от свободного денежного потока. Еще один собеседник говорит, что на дивиденды может направляться до 100% этого показателя. Свободный денежный поток в 2017 г. составил 73,5 млрд руб. Таким образом, за 2017 г. «Алроса» могла бы направить на дивиденды от 36,75 млрд до 73,5 млрд руб. Но еще 28 апреля наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал акционерам направить на дивиденды по итогам 2017 г. 38,59 млрд руб., или около 50% чистой прибыли по МСФО. Годовое собрание состоится 26 июня и эти рекомендации остаются в силе, говорит один из чиновников. Выплаты дивидендов из свободного денежного потока в этом году возможны, но не ранее августа-сентября, подчеркивает он. Это произойдет, если «Алроса» начнет платить промежуточные дивиденды, такая возможность обсуждалась, добавляет чиновник.