Бизнес / Промышленность

Как выглядят самые большие цветные алмазы «Алросы»

Гендиректор «Алросы» принес уникальные камни на встречу с президентом Путиным
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