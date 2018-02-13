Как выглядят самые большие цветные алмазы «Алросы»
Гендиректор «Алросы» принес уникальные камни на встречу с президентом Путиным
Розовый алмаз массой 27,85 карата. Камень редкого насыщенного розового оттенка ювелирного качества – самый крупный розовый алмаз за всю историю компании
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Второй из камней, показанных Путину, – уникального для алмазов интенсивного желтого цвета массой 34,17 карата. И розовый, и желтый алмазы добыты в Якутии, на россыпных месторождениях «Алмазов Анабара»
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Алмазы, показанные президенту, настолько насыщенного цвета, что не выглядят драгоценными камнями. «Не скажешь даже, что это алмазы», - заметил Путин. «Да, выглядят как стёкла», - ответил Иванов.
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