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МТС выплатит 46,8 млрд рублей дивидендов по итогам прошлого года

Акционеры мобильного оператора МТС на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2017 г. в размере около 46,76 млрд руб., или 23,4 руб. на акцию, передает «Интерфакс». Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят 9 июля.

В апреле 2016 г. МТС приняла трехлетнюю дивидендную политику. Минимальный уровень выплат был установлен на уровне 20 руб. на акцию по итогам календарного года, целевой показатель составляет 25-26 руб.

В прошлом году акционерам МТС по итогам 2016 г. были выплачены дивиденды в размере 52,48 млрд руб. Дивиденды выплачивались дважды - в июне и в октябре. По итогам 2016 г. МТС выплатила 59,2 млрд руб. дивидендов.

Президент МТС Алексей Корня на собрании заявил, что компания рассмотрит вопрос о новой дивидендной политике в марте 2019 г.

Также собрание акционеров МТС утвердило новые правила вознаграждения совета директоров. Его члены не будут получать его в денежном виде. «Взамен выплаты премий по итогам работы за год мы решили ввести новую форму вознаграждения членам совета директоров - это наделение акциями МТС», - цитирует «Интерфакс» начальника отдела корпоративно-правовой экспертизы Наталью Люцканову. Также в положение о вознаграждении введена рекомендация не отчуждать эти акции в течение трех лет.