Кремль придает большое значение договору о стратегическом партнерстве с Ираном
Подписание договора о стратегическом партнерстве с Ираном – очень важное событие для Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, будет ли соглашение, которое планируется подписать в ходе визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана, таким же, как между Россией и КНДР.
«Ну, мы не будем с анонсами забегать вперед. Единственное, что я могу подтвердить, действительно, подписание этого договора – это очень важная составляющая предстоящего визита господина Пезешкиана. Для нас это очень важное событие. Мы придаем этому большое значение», – сказал Песков.
По его словам, переговоры президента России Владимира Путина и лидера Ирана Масуда Пезешкиана состоятся 17 января в московском Кремле.
По итогам будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами. Предполагается, что на встрече будут обсуждаться перспективы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Путин и Пезешкиан также рассмотрят актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Кроме того, планируются заявления для СМИ.
В июле 2024 г. замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил ТАСС, что РФ завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Редакционная работа над документом началась в январе 2022 г. при президенте Ирана Ибрахиме Раиси, который погиб в мае 2024 г. В декабре того же года вице-премьер РФ Виталий Савельев на встрече с Пезешкианом передал ему «теплые приветствия» от Путина, а также приглашение посетить страну с визитом «в первые дни 2025 г.».