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Кремль придает большое значение договору о стратегическом партнерстве с Ираном

Ведомости

Подписание договора о стратегическом партнерстве с Ираном – очень важное событие для Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, будет ли соглашение, которое планируется подписать в ходе визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана, таким же, как между Россией и КНДР.

«Ну, мы не будем с анонсами забегать вперед. Единственное, что я могу подтвердить, действительно, подписание этого договора – это очень важная составляющая предстоящего визита господина Пезешкиана. Для нас это очень важное событие. Мы придаем этому большое значение», – сказал Песков.

По его словам, переговоры президента России Владимира Путина и лидера Ирана Масуда Пезешкиана состоятся 17 января в московском Кремле.

По итогам будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами. Предполагается, что на встрече будут обсуждаться перспективы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Путин и Пезешкиан также рассмотрят актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Кроме того, планируются заявления для СМИ.

В июле 2024 г. замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил ТАСС, что РФ завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Редакционная работа над документом началась в январе 2022 г. при президенте Ирана Ибрахиме Раиси, который погиб в мае 2024 г. В декабре того же года вице-премьер РФ Виталий Савельев на встрече с Пезешкианом передал ему «теплые приветствия» от Путина, а также приглашение посетить страну с визитом «в первые дни 2025 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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