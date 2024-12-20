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Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Ведомости

Россия передала Украине тела 503 погибших военнослужащих. Об этом сообщает украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По его данным, 403 тела были переданы с донецкого направления, 12 погибших военных вернули с луганского направления, 57 – с запорожского. Оставшиеся тела передали из российских моргов. В штабе выразили благодарность за содействие в передаче тел Международному комитету Красного Креста.

Представитель российской парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев рассказал РБК, что Украина вернула России 42 погибших военных.

Последний раз об обмене телами погибших военнослужащих Россия и Украина сообщали 29 ноября. Тогда украинской стороне вернули тела 502 военных. Украина передала РФ тела 52 погибших военнослужащих.

17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. 2 декабря она опубликовала список из более 600 военнопленных, направленный украинской стороне: «Ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины», – отметила Москалькова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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