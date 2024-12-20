Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. 2 декабря она опубликовала список из более 600 военнопленных, направленный украинской стороне: «Ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины», – отметила Москалькова.