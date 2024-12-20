Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия передала Украине тела 503 погибших военнослужащих. Об этом сообщает украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
По его данным, 403 тела были переданы с донецкого направления, 12 погибших военных вернули с луганского направления, 57 – с запорожского. Оставшиеся тела передали из российских моргов. В штабе выразили благодарность за содействие в передаче тел Международному комитету Красного Креста.
Представитель российской парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев рассказал РБК, что Украина вернула России 42 погибших военных.
Последний раз об обмене телами погибших военнослужащих Россия и Украина сообщали 29 ноября. Тогда украинской стороне вернули тела 502 военных. Украина передала РФ тела 52 погибших военнослужащих.
17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. 2 декабря она опубликовала список из более 600 военнопленных, направленный украинской стороне: «Ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины», – отметила Москалькова.