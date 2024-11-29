Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины в своем Telegram-канале выразил благодарность за содействие при обмене Международному комитету Красного Креста. В штабе также уточнили, что большая часть погибших – 397 украинских военных – доставлены с Донецкого направления.
Последний раз об обмене телами погибших военных стороны сообщали 8 ноября. Тогда Украине передали 563 тела, России – 37.
27 ноября журнал The Economist на основе анализа данных отчетов разведывательных агентств, заявлений должностных лиц и открытых источников сообщил, что с начала российской специальной военной операции в феврале 2022 г. погибли по меньшей мере 60 000–100 000 украинских военнослужащих. Еще 400 000 украинских солдат, по информации журнала, получили слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать военную службу.
О количестве погибших российских военных официально в сентябре 2022 г. сообщал действующий тогда министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, к тому моменту погибшими числились 5937 человек.