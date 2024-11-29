Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

27 ноября журнал The Economist на основе анализа данных отчетов разведывательных агентств, заявлений должностных лиц и открытых источников сообщил, что с начала российской специальной военной операции в феврале 2022 г. погибли по меньшей мере 60 000–100 000 украинских военнослужащих. Еще 400 000 украинских солдат, по информации журнала, получили слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать военную службу.