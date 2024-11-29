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Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Ведомости

Украина вернула Минобороны России 52 погибших военных, сообщил РБК представитель российской парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. Россия, в свою очередь, вернула тела 502 украинских военных.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины в своем Telegram-канале выразил благодарность за содействие при обмене Международному комитету Красного Креста. В штабе также уточнили, что большая часть погибших – 397 украинских военных – доставлены с Донецкого направления.

Последний раз об обмене телами погибших военных стороны сообщали 8 ноября. Тогда Украине передали 563 тела, России – 37.

27 ноября журнал The Economist на основе анализа данных отчетов разведывательных агентств, заявлений должностных лиц и открытых источников сообщил, что с начала российской специальной военной операции в феврале 2022 г. погибли по меньшей мере 60 000–100 000 украинских военнослужащих. Еще 400 000 украинских солдат, по информации журнала, получили слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать военную службу.

О количестве погибших российских военных официально в сентябре 2022 г. сообщал действующий тогда министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, к тому моменту погибшими числились 5937 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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