Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

3 ноября уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал российскую коллегу Татьяну Москалькову передать Киеву списки военнопленных, которых Москва готова вернуть. Так он ответил на заявление Москальковой, которая говорила, что процесс обмена российских и украинских военнопленных идет медленно, поскольку Украина политизирует этот вопрос. По ее словам, из предложенных к обмену 935 украинских военных дано согласие забрать только 279.