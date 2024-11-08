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Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Ведомости

Россия передала Украине тела 563 погибших военных. Об этом сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своем Telegram-канале.

По данным штаба, 320 украинских военных погибли на донецком направлении. Еще 89 тел вернули с бахмутского направления, 154 тела – из моргов на территории России. Штаб выразил благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в возвращении тел. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят их личности.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в ходе обмена телами погибших России передали 37 российских военных.

В прошлый раз об обмене тел стороны сообщали 18 октября. Тогда России вернули 89 тел российских бойцов, украинской стороне были переданы 501 военнослужащий. 2 августа Россия вернула 250 погибших украинских военных, Украина передала 38 погибших бойцов. 14 июня РФ получила тела 32 погибших военных, на Украину вернули 254 тела.

3 ноября уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал российскую коллегу Татьяну Москалькову передать Киеву списки военнопленных, которых Москва готова вернуть. Так он ответил на заявление Москальковой, которая говорила, что процесс обмена российских и украинских военнопленных идет медленно, поскольку Украина политизирует этот вопрос. По ее словам, из предложенных к обмену 935 украинских военных дано согласие забрать только 279.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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