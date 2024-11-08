Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия передала Украине тела 563 погибших военных. Об этом сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в своем Telegram-канале.
По данным штаба, 320 украинских военных погибли на донецком направлении. Еще 89 тел вернули с бахмутского направления, 154 тела – из моргов на территории России. Штаб выразил благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в возвращении тел. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят их личности.
В прошлый раз об обмене тел стороны сообщали 18 октября. Тогда России вернули 89 тел российских бойцов, украинской стороне были переданы 501 военнослужащий. 2 августа Россия вернула 250 погибших украинских военных, Украина передала 38 погибших бойцов. 14 июня РФ получила тела 32 погибших военных, на Украину вернули 254 тела.
3 ноября уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал российскую коллегу Татьяну Москалькову передать Киеву списки военнопленных, которых Москва готова вернуть. Так он ответил на заявление Москальковой, которая говорила, что процесс обмена российских и украинских военнопленных идет медленно, поскольку Украина политизирует этот вопрос. По ее словам, из предложенных к обмену 935 украинских военных дано согласие забрать только 279.