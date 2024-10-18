Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

В прошлый раз об обмене тел стороны сообщали в начале августа 2024 г. Тогда Россия вернула 250 погибших военных, украинская сторона передала 38 павших бойцов. 14 июня также стало известно, что Россия получила тела 32 погибших военных, на Украину вернули 254 тела. Подобный обмен два раза проводился и в апреле. Тогда в РФ вернули 59 тел, а Украине передали 239 погибших военных.