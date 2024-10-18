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Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Ведомости

Россия передала Украине 501 погибшего военного, украинская сторона вернула 89 тел российских бойцов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева. Информацию в части передачи 501 погибшего украинского военного также в своем Telegram-канале подтвердил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины.

По данным штаба, на Украину в основном возвращены военные, погибшие на авдеевском направлении, – 382 тела. Еще 56 тел доставлены с бахмутского направления и 45 тел – с марьинского.

В прошлый раз об обмене тел стороны сообщали в начале августа 2024 г. Тогда Россия вернула 250 погибших военных, украинская сторона передала 38 павших бойцов. 14 июня также стало известно, что Россия получила тела 32 погибших военных, на Украину вернули 254 тела. Подобный обмен два раза проводился и в апреле. Тогда в РФ вернули 59 тел, а Украине передали 239 погибших военных.

24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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