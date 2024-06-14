Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил о возвращении 254 тел военнослужащих, погибших на донецком, запорожском и луганском направлениях. После установления личностей военных их тела передадут семьям.
26 апреля Саралиев сообщил об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной. Россия получила тела 36 погибших военных, на Украину вернули 140 тел.
12 апреля представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции рассказал, что Россия забрала тела 23 погибших военных, на Украину переданы тела 99 человек.
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.