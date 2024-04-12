Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия забрала тела 23 погибших военных, на Украину переданы тела 99 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
В своем Telegram-канале украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что на Украину возвращены 77 погибших военных, служивших на Донецком направлении, 20 – с Запорожского направления и еще двое с Харьковского направления.
С начала года это уже четвертый обмен, о котором сообщается публично. В общей сложности России в ходе этих обменов передано 182 погибших военных, Украине – 378.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент РФ Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах страны введено военное положение.