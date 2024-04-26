Россия вернула тела 36 погибших военных
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) сообщил о возвращении 140 тел военнослужащих, погибших на донецком, луганском, сумском, запорожском и херсонском направлениях. После установления личностей погибших их тела передадут семьям.
12 апреля Саралиев рассказал, что Россия забрала тела 23 погибших военных, на Украину переданы тела 99 человек.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент РФ Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах страны введено военное положение.