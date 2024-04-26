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Россия вернула тела 36 погибших военных

Ведомости

Украина и Россия обменялись телами военнослужащих, в рамках которого российская сторона получила тела 36 погибших военных. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) сообщил о возвращении 140 тел военнослужащих, погибших на донецком, луганском, сумском, запорожском и херсонском направлениях. После установления личностей погибших их тела передадут семьям.

12 апреля Саралиев рассказал, что Россия забрала тела 23 погибших военных, на Украину переданы тела 99 человек.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент РФ Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах страны введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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