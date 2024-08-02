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Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Ведомости

Россия вернула Украине 250 погибших военных, украинская сторона передала 38 тел российских бойцов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева. Информацию в части передачи 250 тел украинских военных также подтвердил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины.

«Обмен проходит силами Министерства обороны Российской Федерации. 250 тел отдали, 38 вернули», – сказал Саралиев.

Украинский штаб в своем Telegram-канале сообщил, что тела и останки бойцов будут доставлены в государственные учреждения Украины для проведения экспертиз по установлению личностей погибших.

14 июня также стало известно, что Россия получила тела 32 погибших военных, на Украину вернули 254 тела. Подобный обмен два раза проводился и в апреле. Тогда в РФ вернули 59 тел, а Украине передали 239 погибших военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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