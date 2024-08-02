Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия вернула Украине 250 погибших военных, украинская сторона передала 38 тел российских бойцов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева. Информацию в части передачи 250 тел украинских военных также подтвердил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины.
«Обмен проходит силами Министерства обороны Российской Федерации. 250 тел отдали, 38 вернули», – сказал Саралиев.
Украинский штаб в своем Telegram-канале сообщил, что тела и останки бойцов будут доставлены в государственные учреждения Украины для проведения экспертиз по установлению личностей погибших.
14 июня также стало известно, что Россия получила тела 32 погибших военных, на Украину вернули 254 тела. Подобный обмен два раза проводился и в апреле. Тогда в РФ вернули 59 тел, а Украине передали 239 погибших военных.