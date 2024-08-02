Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия вернула Украине 250 погибших военных, украинская сторона передала 38 тел российских бойцов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева. Информацию в части передачи 250 тел украинских военных также подтвердил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины.