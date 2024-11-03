Омбудсмен Украины призвал Москалькову передать Киеву списки военнопленных
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал российского коллегу Татьяну Москалькову передать украинский стороне все списки военнопленных, которых Москва готова вернуть. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Таким образом Лубинец ответил на заявление уполномоченного по правам человека в России Москальковой. 2 ноября она говорила, что процесс обмена российских и украинских военнопленных идет медленно, так как Киев политизирует этот вопрос. По ее словам, из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.
«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!» – написал Лубинец.
Он подчеркнул, что Киев всегда готов принимать «все списки» своих граждан и проводить обмены военнопленными. Украина, по его словам, соблюдает Женевские конвенции и международное гуманитарное право, а «тормозит» процессы, как правило, российская сторона, утверждает Лубинец.
17 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «95 на 95». При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. 2 ноября МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, переданных Киеву в ходе обмена 17 октября. Публикация имен стала ответом на заявления украинской стороны о том, что Москва отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев.