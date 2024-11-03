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Омбудсмен Украины призвал Москалькову передать Киеву списки военнопленных

Ведомости

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал российского коллегу Татьяну Москалькову передать украинский стороне все списки военнопленных, которых Москва готова вернуть. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом Лубинец ответил на заявление уполномоченного по правам человека в России Москальковой. 2 ноября она говорила, что процесс обмена российских и украинских военнопленных идет медленно, так как Киев политизирует этот вопрос. По ее словам, из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!» – написал Лубинец.

Он подчеркнул, что Киев всегда готов принимать «все списки» своих граждан и проводить обмены военнопленными. Украина, по его словам, соблюдает Женевские конвенции и международное гуманитарное право, а «тормозит» процессы, как правило, российская сторона, утверждает Лубинец. 

17 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «95 на 95». При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. 2 ноября МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, переданных Киеву в ходе обмена 17 октября. Публикация имен стала ответом на заявления украинской стороны о том, что Москва отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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