Омбудсмен Украины призвал Москалькову передать Киеву списки военнопленных

Таким образом Лубинец ответил на заявление уполномоченного по правам человека в России Москальковой. 2 ноября она говорила, что процесс обмена российских и украинских военнопленных идет медленно, так как Киев политизирует этот вопрос. По ее словам, из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.