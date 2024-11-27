The Economist: число безвозвратных потерь ВСУ может достигать 100 000 человек
С начала российской специальной военной операции в феврале 2022 г. погибли по меньшей мере 60 000–100 000 украинских военнослужащих. Такие выводы делает The Economist на основе анализа данных отчетов разведывательных агентств, заявлений должностных лиц и открытых источников.
В частности, на сайте UA losses говорится, что с 2022 г. погибли минимум 60 435 солдат, средний возраст на момент смерти – 38 лет. В отличие от других источников, на этом ресурсе указаны имена павших военных, но его данные не являются исчерпывающими, отмечает The Economist.
Еще 400 000 украинских солдат, по информации журнала, получили слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать военную службу.
В конце апреля Сергей Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны РФ, заявил, что с начала спецоперации вооруженные силы Украины потеряли почти 500 000 военнослужащих. Он не уточнил, сколько человек умерли, а сколько были ранены.
25 февраля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что с февраля 2022 г. погибли 31 000 украинских военных. При этом он также не стал раскрывать количество раненых, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя».