The Economist: число безвозвратных потерь ВСУ может достигать 100 000 человек

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что с февраля 2022 г. погибли 31 000 украинских военных. При этом он также не стал раскрывать количество раненых, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя».