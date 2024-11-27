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The Economist: число безвозвратных потерь ВСУ может достигать 100 000 человек

Ведомости

С начала российской специальной военной операции в феврале 2022 г. погибли по меньшей мере 60 000–100 000 украинских военнослужащих. Такие выводы делает The Economist на основе анализа данных отчетов разведывательных агентств, заявлений должностных лиц и открытых источников.

В частности, на сайте UA losses говорится, что с 2022 г. погибли минимум 60 435 солдат, средний возраст на момент смерти – 38 лет. В отличие от других источников, на этом ресурсе указаны имена павших военных, но его данные не являются исчерпывающими, отмечает The Economist.

Еще 400 000 украинских солдат, по информации журнала, получили слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать военную службу.

В конце апреля Сергей Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны РФ, заявил, что с начала спецоперации вооруженные силы Украины потеряли почти 500 000 военнослужащих. Он не уточнил, сколько человек умерли, а сколько были ранены.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что с февраля 2022 г. погибли 31 000 украинских военных. При этом он также не стал раскрывать количество раненых, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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