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В Минобороны уточнили правила возврата военными единовременных выплат

Взыскание грозит в случае совершения преступления или уклонения от обязанностей военной службы
Екатерина Щербинина
Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны России предлагает обязать военных возвращать полученные единовременные выплаты в случае совершения ими грубого дисциплинарного проступка в виде уклонения от исполнения обязанностей службы либо преступления. Это следует из проекта изменений в два акта правительства, которое подготовило министерство.

Речь идет о единовременной выплате в размере 195 000 и 400 000 руб., которые были назначены мобилизованным, срочникам и «иным гражданам РФ и иностранным гражданам», заключившим во время спецоперации контракт о прохождении военной службы не менее чем на год.

Сейчас предусмотрено, что при увольнении ранее срока, установленного контрактом, по «негативным» основаниям, военные должны вернуть единовременную денежную выплату в сумме, исчисленной пропорционально времени, оставшемуся до окончания контракта.

В то же время, согласно указу президента об объявлении частичной мобилизации и указу для служебного пользования от 3 августа 2023 г. № 580 дсп, невыполнение условий контракта военнослужащим не является основанием для увольнения в период частичной мобилизации, отмечают в Минобороны.

В связи с этим ведомство предлагает взыскивать с военных единовременную денежную выплату в случае совершения грубого дисциплинарного проступка в виде уклонения ‎от исполнения обязанностей военной службы либо преступления.

«Такое правовое регулирование позволит использовать механизмы возврата соответствующих сумм единовременных денежных выплат ‎в добровольном или в судебном порядке без осуществления увольнения военнослужащего», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

После объявления 21 сентября 2022 г. частичной мобилизации в декабре того же года кабмин принял постановление о единовременной выплате 195 000 руб. военным, заключившим в рамках спецоперации контракт сроком на один год и более.

В августе 2024 г. по поручению президента правительство утвердило новое постановление, согласно которому военные, заключившие с 1 августа по 31 декабря этого года контракт с Минобороны в рамках спецоперации, будут получать единовременную денежную выплату в размере 400 000 руб. При этом такая выплата не осуществляется тем, кто получил 195 000 руб.

В целом на данный момент военные в зоне спецоперации на Украине могут рассчитывать на более чем 10 видов финансовой поддержки. В некоторых случаях деньги автоматически перечисляются на карты, но порой требуется отдельно подать рапорт или написать заявление.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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