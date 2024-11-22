В Минобороны уточнили правила возврата военными единовременных выплат

В Минобороны уточнили правила возврата военными единовременных выплатВзыскание грозит в случае совершения преступления или уклонения от обязанностей военной службы
Минобороны России предлагает обязать военных возвращать полученные единовременные выплаты в случае совершения ими грубого дисциплинарного проступка в виде уклонения от исполнения обязанностей службы либо преступления. Это следует из проекта изменений в два акта правительства, которое подготовило министерство.
Речь идет о единовременной выплате в размере 195 000 и 400 000 руб., которые были назначены мобилизованным, срочникам и «иным гражданам РФ и иностранным гражданам», заключившим во время спецоперации контракт о прохождении военной службы не менее чем на год.
Сейчас предусмотрено, что при увольнении ранее срока, установленного контрактом, по «негативным» основаниям, военные должны вернуть единовременную денежную выплату в сумме, исчисленной пропорционально времени, оставшемуся до окончания контракта.
В то же время, согласно указу президента об объявлении частичной мобилизации и указу для служебного пользования от 3 августа 2023 г. № 580 дсп, невыполнение условий контракта военнослужащим не является основанием для увольнения в период частичной мобилизации, отмечают в Минобороны.
В связи с этим ведомство предлагает взыскивать с военных единовременную денежную выплату в случае совершения грубого дисциплинарного проступка в виде уклонения от исполнения обязанностей военной службы либо преступления.
«Такое правовое регулирование позволит использовать механизмы возврата соответствующих сумм единовременных денежных выплат в добровольном или в судебном порядке без осуществления увольнения военнослужащего», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
После объявления 21 сентября 2022 г. частичной мобилизации в декабре того же года кабмин принял постановление о единовременной выплате 195 000 руб. военным, заключившим в рамках спецоперации контракт сроком на один год и более.
В августе 2024 г. по поручению президента правительство утвердило новое постановление, согласно которому военные, заключившие с 1 августа по 31 декабря этого года контракт с Минобороны в рамках спецоперации, будут получать единовременную денежную выплату в размере 400 000 руб. При этом такая выплата не осуществляется тем, кто получил 195 000 руб.
В целом на данный момент военные в зоне спецоперации на Украине могут рассчитывать на более чем 10 видов финансовой поддержки. В некоторых случаях деньги автоматически перечисляются на карты, но порой требуется отдельно подать рапорт или написать заявление.