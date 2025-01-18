Москалькова: Ватикан содействовал возвращению 25 военных РФ с тяжелыми ранениями

15 января Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели репатриацию военных. Каждая из сторон передала по 25 человек. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. По данным оборонного ведомства, российским военным в Белоруссии оказали психологическую и медицинскую помощь и предоставили возможность связаться с родственниками.