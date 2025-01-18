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Москалькова: Ватикан содействовал возвращению 25 военных РФ с тяжелыми ранениями

Ведомости

Возвращение в Россию и на Украину получивших ранения военнослужащих состоялось при непосредственном содействии Святого престола. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

15 января Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели репатриацию военных. Каждая из сторон передала по 25 человек. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. По данным оборонного ведомства, российским военным в Белоруссии оказали психологическую и медицинскую помощь и предоставили возможность связаться с родственниками.

Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнил, что был проведен взаимный обмен именно военнопленных с тяжелыми ранениями.

В конце 2024 г. Украина и Россия провели также обмен телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала 503 погибших украинских военных. Украина вернула России 42 тела. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными поблагодарил за содействие в передаче тел Международный комитет Красного Креста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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