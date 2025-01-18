Москалькова: Ватикан содействовал возвращению 25 военных РФ с тяжелыми ранениями
Возвращение в Россию и на Украину получивших ранения военнослужащих состоялось при непосредственном содействии Святого престола. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
15 января Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели репатриацию военных. Каждая из сторон передала по 25 человек. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. По данным оборонного ведомства, российским военным в Белоруссии оказали психологическую и медицинскую помощь и предоставили возможность связаться с родственниками.
Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев уточнил, что был проведен взаимный обмен именно военнопленных с тяжелыми ранениями.
В конце 2024 г. Украина и Россия провели также обмен телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала 503 погибших украинских военных. Украина вернула России 42 тела. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными поблагодарил за содействие в передаче тел Международный комитет Красного Креста.