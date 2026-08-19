Представитель Ватикана Пол Галлахер посетит Москву 25–28 августа

Стороны также обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки и обсудили перспективы отношений России и Ватикана, в том числе взаимодействие в гуманитарной сфере. По итогам разговора они выразили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога. Лавров также поблагодарил Святой престол за содействие в решении гуманитарных вопросов, включая обмен пленными.