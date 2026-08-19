Представитель Ватикана Пол Галлахер посетит Москву 25–28 августа
Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер посетит Москву в конце августа. Об этом сообщил ТАСС апостольский администратор Архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин.
По его информации, визит представителя Ватикана продлится до 28 августа.
Галлахер уже посещал Москву в ноябре 2021 г. Во время той поездки он провел встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В апреле 2025 г. Лавров и Галлахер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины в контексте российско-американского диалога по урегулированию конфликта.
Стороны также обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки и обсудили перспективы отношений России и Ватикана, в том числе взаимодействие в гуманитарной сфере. По итогам разговора они выразили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога. Лавров также поблагодарил Святой престол за содействие в решении гуманитарных вопросов, включая обмен пленными.