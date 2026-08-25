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Лавров: Ватикан должен обратить внимание на действия Украины против УПЦ

Сергей Пахомов

Россия ожидает, что Ватикан при общении с представителями Киева заострит внимание на их действиях в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы», – подчеркнул министр (цитата по «РИА Новости») на пресс-конференции после встречи с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.

Лавров также указал, что киевские власти ведут работу по законодательному уничтожению канонической православной церкви на Украине.

Галлахер будет в столице России с 24 по 28 августа. У него запланированы встречи с представителями правительства, Московского патриархата, епископами и с католической общиной.

Последний раз он посещал Москву в 2021 г. Тогда секретарь Ватикана встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, Лавровым и тогдашним руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым).

23 августа Vatican News писал, что поездка Галлахера в Москву говорит о стремлении Ватикана продолжать диалог в один из сложнейших периодов международных отношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил усилия Ватикана в попытках урегулирования конфликта на Украине. Также Песков раскрыл, встретится ли президент России Владимир Путин с представителем Ватикана. По его словам, у российского лидера нет такой встречи в графике, но подтвердил, что «контакты, разумеется, будут».

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