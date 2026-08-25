Лавров: Ватикан должен обратить внимание на действия Украины против УПЦ

«Мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы», – подчеркнул министр (цитата по «РИА Новости») на пресс-конференции после встречи с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером.