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Часть функций Алисы AI работает с перебоями после атак на дата-центры

«Станции» и система «умный дом» также нестабильно функционируют
Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Некоторые функции нейросети Алиса AI временно недоступны, а ответы могут приходить с задержкой. Об этом сообщили в «Яндексе».

На умных колонках «Станция» возможны паузы перед ответами и перебои в работе отдельных функций. Кроме того, некоторые устройства умного дома могут работать нестабильно.

9 октября в «Яндексе» сообщили, что повреждение дата-центров влияет на повседневную жизнь и работу клиентов и партнеров, назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах пока очень сложно. В корпорации отметили, что каждый сбой становится нарушением планов. «Яндекс», как заявляется, делает все возможное для восстановления работы, при этом точные сроки пока назвать очень сложно. Оценка состояния инфраструктуры продолжается. В компании подчеркнули, что пострадавших от ударов среди сотрудников нет.

Украинские беспилотники ударили по дата-центру «Яндекса» в Сасове Рязанской области в ночь на 8 октября. Работа площадки была полностью остановлена. На фоне этого со сбоями столкнулись ряд ключевых российских сервисов. В течение дня о проблемах сообщали в РЖД, «Циане», сбои наблюдались у «Авито», T2, онлайн-кинотеатра Ivi, сервиса «Профи.ру», также не открывались сайты ряда крупных СМИ.

На следующий день атаке подвергся дата-центр в Калуге. От удара пострадала часть инфраструктуры. В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) отметили, что повреждение дата-центра «Яндекса» существенно сложнее обычного сбоя, а технические проблемы не всегда исчезают сразу после восстановления доступа.

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