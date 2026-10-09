Часть функций Алисы AI работает с перебоями после атак на дата-центры

9 октября в «Яндексе» сообщили, что повреждение дата-центров влияет на повседневную жизнь и работу клиентов и партнеров, назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах пока очень сложно. В корпорации отметили, что каждый сбой становится нарушением планов. «Яндекс», как заявляется, делает все возможное для восстановления работы, при этом точные сроки пока назвать очень сложно. Оценка состояния инфраструктуры продолжается. В компании подчеркнули, что пострадавших от ударов среди сотрудников нет.