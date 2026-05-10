В МВД раскрыли схему сдачи в аренду квартир умерших по поддельным документам
Мошенники сдают жилье скончавшихся собственников, используя фальшивые заявления о вступлении в наследство. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев.
По его словам, аферисты приходят к нотариусу, представляясь дальними родственниками умершего, и просят открыть наследственное дело. Нотариус не вправе отказать – он открывает дело, после чего злоумышленники на основании выданной им справки сдают недвижимость покойного в аренду.
Горяев добавил, что в подобных преступных схемах часто задействованы сразу несколько человек из разных государственных структур.
Он также отметил, что проблема так называемых выморочных квартир (переходящих в собственность государства при отсутствии наследников) по-прежнему актуальна, однако чаще всего такие случаи фиксируются именно в крупных российских городах.
МВД раскрыло новую схему мошенников с обвинениями в помощи ВСУ. Дистанционные мошенники звонят россиянам от лица силовиков, требуют брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным лицам». Жертву запугивают уголовной ответственностью за помощь ВСУ – это, по словам аферистов, единственная альтернатива выполнению их требований.