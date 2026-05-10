RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Общество /

МВД раскрыло новую схему мошенников с обвинениями в помощи ВСУ

Ведомости

Дистанционные мошенники, представляясь сотрудниками силовых структур, убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы так называемым доверенным лицам, а единственной альтернативой, по словам аферистов, для жертвы является уголовная ответственность за оказание материальной помощи вооруженным силам Украины.

ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел России пишет, что мошенники связываются с потенциальной жертвой, выдавая себя за представителей Минобороны, Генпрокуратуры, Казначейства или других госорганов, и сообщают, что якобы выявлена связь человека с ВСУ, которым была оказана материальная помощь в виде денежного перевода, за что грозит уголовное преследование.

Аферисты утверждают, что избежать наказания можно, оформив кредиты и отправив полученные деньги через банкоматы якобы доверенным лицам, что, как они заявляют, должно аннулировать действие предыдущих транзакций. Выполняя указания злоумышленников, человек переводит им средства, тем самым лишаясь их.

5 мая пранкеры Вован и Лексус предупредили, что мошенники, действующие с территории Украины, пытались атаковать медийных персон России. Среди них – телеведущий Владимир Соловьев, певцы Ярослав Дронов (Shaman) и Денис Майданов, рэпер Джиган и др. Пранкеры публиковали примеры перехваченных звонков Соловьеву и Джигану.

