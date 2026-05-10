МВД раскрыло новую схему мошенников с обвинениями в помощи ВСУ

ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел России пишет, что мошенники связываются с потенциальной жертвой, выдавая себя за представителей Минобороны, Генпрокуратуры, Казначейства или других госорганов, и сообщают, что якобы выявлена связь человека с ВСУ, которым была оказана материальная помощь в виде денежного перевода, за что грозит уголовное преследование.