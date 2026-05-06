Украинские мошенники пытались атаковать Соловьева и Джигана

5 мая в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что злоумышленники активизировали рассылку вредоносных файлов, выдавая их за персональные поздравления ко Дню Победы от представителей власти. В мессенджер приходит APK-файл с текстом «Вам персональное поздравление от В.В. Путина». Файл содержит вирус. В «Мошеловке» рекомендовали не открывать файлы с «открытками» от неизвестных отправителей.