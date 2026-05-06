Украинские мошенники пытались атаковать Соловьева и Джигана
Мошенники, действующие с территории Украины, пытались атаковать медийных персон России. В их числе – телеведущий Владимир Соловьев, певцы Ярослав Дронов (Shaman) и Денис Майданов, рэпер Джиган и др., сообщается в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса.
Вован и Лексус опубликовали примеры перехваченных звонков Соловьеву и Джигану.
«Главная задача злоумышленников – спровоцировать панику, используя лидеров общественного мнения, а следовательно, их аудиторию», – отметили они.
По словам пранкеров, мошенники активизировали активность в преддверии 9 Мая.
5 мая в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что злоумышленники активизировали рассылку вредоносных файлов, выдавая их за персональные поздравления ко Дню Победы от представителей власти. В мессенджер приходит APK-файл с текстом «Вам персональное поздравление от В.В. Путина». Файл содержит вирус. В «Мошеловке» рекомендовали не открывать файлы с «открытками» от неизвестных отправителей.