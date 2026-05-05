Мошенники маскируют вирусы под поздравления от властей к 9 Мая
Злоумышленники активизировали рассылку вредоносных файлов, выдавая их за персональные поздравления к Дню Победы от представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом "Вам персональное поздравление от В.В. Путина". Файл содержит трояна-стилера», – говорится в сообщении.
В «Мошеловке» не рекомендуют открывать файлы с «открытками» от неизвестных отправителей.
30 апреля «РИА Новости» со ссылкой на исследовательскую лабораторию Servicepipe писали, что мошенники применяют СМС-бомбинг в отношении россиян, чтобы затем представиться «службой безопасности». По данным Servicepipe, схема продолжается, когда жертва начинает паниковать из-за потока сообщений. Аферисты звонят атакованным под видом «службы безопасности», чтобы убедить продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет.
27 апреля эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава сообщал, что мошенники придумали новую схему: они переводят деньги на карты россиян, а затем в мессенджерах просят вернуть их, но уже на другой счет. Таким образом жертва становится соучастником преступления («дропом») и может попасть в базу данных Банка России о мошеннических операциях.