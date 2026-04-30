Мошенники стали доводить своих жертв до паники с помощью СМС-бомбинга
Мошенники применяют СМС-бомбинг в отношении россиян, чтобы затем представиться «службой безопасности», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследовательскую лабораторию Servicepipe.
«Атака идет следующим образом: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается шквал СМС-сообщений с кодами подтверждения», – объяснили представители компании.
По данным Servicepipe, схема продолжается, когда жертва начинает паниковать из-за потока сообщений. Аферисты звонят атакованным под видом «службы безопасности», чтобы убедить продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет.
27 апреля эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава сообщал, что мошенники придумали новую схему: они переводят деньги на карты россиян, а затем в мессенджерах просят вернуть их, но уже на другой счет. По его словам, если человек выполнит эту просьбу, он становится соучастником преступления («дропом») и может попасть в базу данных Банка России о мошеннических операциях.