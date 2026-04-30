Мошенники стали доводить своих жертв до паники с помощью СМС-бомбинга

27 апреля эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава сообщал, что мошенники придумали новую схему: они переводят деньги на карты россиян, а затем в мессенджерах просят вернуть их, но уже на другой счет. По его словам, если человек выполнит эту просьбу, он становится соучастником преступления («дропом») и может попасть в базу данных Банка России о мошеннических операциях.