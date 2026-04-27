Мошенники начали применять схему обратного перевода денег
Мошенники придумали новую схему: они переводят деньги на карты россиян, а затем в мессенджерах просят вернуть их, но уже на другой счет. Об этом эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава сообщил «РИА Новости».
По его словам, если человек выполнит эту просьбу, он становится соучастником преступления («дропом») и может попасть в базу данных Банка России о мошеннических операциях. Тогда его карты и счета могут заблокировать во всех банках.
Деньги, пришедшие от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица, добавил Кучава. Единственный безопасный способ поступить в такой ситуации – не переводить деньги самостоятельно, а позвонить в банк по официальному номеру, сообщить о несогласованном поступлении средств и инициировать возврат по реквизитам отправителя.
26 апреля в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что аферисты начали представляться сотрудниками поликлиник и спрашивать данные паспорта и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу. Так они могут получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах.