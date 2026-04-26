Депздрав Москвы: мошенники обманывают людей под видом сотрудников поликлиник
Мошенники начали представляться сотрудниками поликлиник и спрашивать данные паспорта и код из СМС. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Москвы в Telegram.
«Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник: они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу», – говорится в сообщении.
Таким образом мошенники могут получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах». В столичном департаменте подчеркнули, что ведомство никогда не запрашивает личные данные и коды из СМС.
Накануне в МВД рекомендовали не переходить по ссылкам вне национальной доменной зоны России с признаками маскировки реального адреса. Такие адреса могут заразить устройства вредоносным программным обеспечением, которое предоставляет доступ мошенникам.